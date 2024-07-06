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В Иране сообщили о лидерстве реформатора Пезешкиана на выборах президента

Tasnim News: реформатор Пезешкиан, предварительно, лидирует на выборах в Иране
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Фото: REUTERS/Majid Asgaripour/WANA
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Кандидат от реформаторского крыла и экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан, согласно предварительным официальным подсчетам голосов, лидирует во втором туре на 14-х президентских выборах в стране. Об этом 6 июля сообщило агентство Tasnim News со ссылкой на данные избирательной комиссии.

«Всего был подсчитан 2 547 381 голос на 6189 избирательных участках в 113 муниципалитетах. Кандидат Масуд Пезешкиан — 1 263 874 голоса, а кандидат Саид Джалили — 1 244 640 голосов», — говорится в сообщении агентства.

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Первый тур выборов президента Ирана прошел 28 июня. По его итогам ни один из кандидатов в президенты не набрал более 50% голосов избирателей. Затем, 5 июля, прошел второй тур президентских выборов. Тогда же представитель иранского избирательного штаба Мохсен Эслами сообщал, что явка во втором туре выборов президента в Иране за два часа до закрытия избирательных участков превысила 40%. По итогу, по оценкам СМИ, явка во втором туре президентских выборов в Иране могла составить примерно 50%.

Граждане Ирана делают выбор между экс-министром здравоохранения, реформатором Масудом Пезешкианом и представителем консервативного крыла Саидом Джалили, который в первом туре проиграл своему сопернику около 1 млн голосов.

Джалили заявил «Известиям», что целью его политики является укрепление отношений со всеми странами, с которыми у Ирана есть точки соприкосновения в различных областях.

Внеочередные президентские выборы в Иране были назначены после гибели 19 мая в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси. Авария произошла, когда он возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Помимо этого, в потерпевшем крушение вертолете также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения. Была создана комиссия по расследованию катастрофы.

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