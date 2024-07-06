Для завершения специальной военной операции (СВО) на Украине Киев должен приступить к реализации мирных инициатив России, которые были изложены на встрече российского лидера с руководством МИДа. Такое заявление 5 июля сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Наши мирные инициативы были изложены совсем недавно на моей встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Их реализация, как нам кажется, позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры», — заявил российский лидер.

14 июня Путин заявил о готовности Москвы к переговорам на озвученных РФ условиях, среди которых были нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также официальное международное признание российскими территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

5 июля Орбан прибыл в Москву с делегацией. Переговоры политиков продлились более двух с половиной часов. Глава государства обратил внимание, что премьер прибыл с визитом в российскую столицу не только как партнер России, но и как председатель Евросоюза (ЕС), и назвал беседу с Орбаном откровенной и полезной.

Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который прибыл в столицу вместе с Орбаном, выразил мнение, что эта поездка премьер-министра поможет приблизить мирное урегулирование кризиса на Украине, который можно разрешить только путем переговоров. В то время как сам Орбан отметил, что его визит в Москву достиг своей цели. По его словам, он хотел открыть каналы прямого общения и начать диалог о кратчайшем пути к миру между Россией и Украиной.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Орбан не может представлять объединение в переговорах с Путиным. По его словам, Брюссель исключает любую возможность диалога с российским лидером, а визит венгерского премьера в РФ связан исключительно с двусторонними отношениями государств.

Ранее, 4 июля, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Орбан не может вести переговоры с Путиным от лица ЕС по мирным переговорам с украинской стороной. Разговор о мире на Украине не может проходить без непосредственного участия Киева, добавил он. При этом депутат бундестага, глава комитета по международным отношениям Михаэль Рот предложил лишить Венгрию председательства в ЕС. Он добавил, что венгерское правительство должно уважать свою новую роль в ЕС, а иначе ему стоит отказаться от председательства в объединении.

Кроме того, в Белом доме заявили о беспокойстве из-за визита Орбана в Москву. Отмечалось, что эта поездка якобы не способствует продвижению урегулирования конфликта на Украине.

В свою очередь, бывший кандидат на пост президента Австрии Геральд Гросс в беседе с «Известиями» связал реакцию ЕС на визит Орбана в РФ с желанием продолжать конфликт.

До этого, 2 июля, глава венгерского правительства, приехав в Киев, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, рассмотреть вариант прекращения огня, чтобы начать мирный диалог с Россией. Орбан рассказал, что украинскому лидеру не очень понравилась идея приостановки боевых действий для подготовки плана мирного урегулирования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.