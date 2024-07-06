Байден взял на себя вину за провал на дебатах с Трампом

Американский президент США Джо Байден заявил, что в провальном выступлении на теледебатах виноват только он сам. Об этом 5 июля он сообщил в интервью каналу ABC News.

«Это был тяжелый эпизод. Никаких признаков серьезного состояния не было. Я был измотан. Я не прислушался к своим инстинктам в плане подготовки, и у меня был плохой вечер», — заявил он.

Байден также подчеркнул, что в его плохом выступлении «никто, кроме него, не виноват».

Ранее в этот день стало известно, что окружение Байдена призвало его сняться с выборов из-за ухудшения здоровья, однако пока президент не собирается сдаваться. Некоторые его помощники сообщили, что физические признаки старения стали более очевидными и становятся заметными всё чаще. Однако Байден на встрече со своими сторонниками в штате Висконсин заявил о продолжении участия в президентской гонке.

4 июля Байден признался, что «облажался» на предвыборных дебатах. Он призвал общественность оценить то, что он сделал для страны за 3,5 года руководства, а не его «90 минут на сцене».

Тогда же Трамп заявил, что Байден после неудачных дебатов покинет предвыборную гонку, а кандидатом от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис.

Влиятельные спонсоры демократов, представители бизнеса и гражданские лидеры написали президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах. Всего обращение подписало 168 человек. Инициатива подготовить такое послание исходила от объединения Leadership Now Project, созданного в 2018 году на фоне усилившихся в США опасений перед угрозами нормам демократии.

3 июля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы, однако это не повлечет за собой его выхода из предвыборной гонки.

Кроме того, газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Байден прошел медицинское обследование после неудачного выступления. В ходе встречи с соратниками американский президент заявил, что в последние дни проходил обследование, и подчеркнул, что с его здоровьем всё хорошо.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.