Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан заявил о достижении своей цели при визите в Москву
Мир
Байден заявил о продолжении участия в президентской гонке
Мир
В избиркоме Ирана сообщили о явке более 40% во втором туре выборов президента
Мир
Новый премьер Великобритании Стармер заявил о непоколебимой поддержке Украины
Мир
Премьер Словакии Фицо восхитился Орбаном после его посещения Москвы и Киева
Мир
В США анонсировали новые меры по укреплению ПВО Украины на саммите НАТО
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области на фоне воздушной тревоги
Мир
Бизнесмены в США написали письмо Байдену с призывом сняться с выборов
Мир
Вице-премьер Сербии заявил о сохранении дружбы с Россией
Мир
Жители Стамбула и ряда других городов Турции увидели в небе падающий метеорит
Мир
Эрдоган выразил надежду на возобновление черноморской зерновой сделки
Мир
Орбан назвал бюрократической бессмыслицей критику со стороны ЕС
Мир
Явка во втором туре президентской гонки в Иране составила около 50%
Общество
Глава Дагестана объяснил большое количество жертв среди полиции при терактах
Мир
Окружение Байдена считает причиной его проблем со здоровьем преклонный возраст
Спорт
Сборная Франции по пенальти победила португальцев в матче Евро-2024
Происшествия
В Ярославской области без воды и света остались 40 населенных пунктов
Сюжет:

Байден взял на себя вину за провал на дебатах с Трампом

0
Фото: Global Look Press/Artem Priakhin
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент США Джо Байден заявил, что в провальном выступлении на теледебатах виноват только он сам. Об этом 5 июля он сообщил в интервью каналу ABC News.

«Это был тяжелый эпизод. Никаких признаков серьезного состояния не было. Я был измотан. Я не прислушался к своим инстинктам в плане подготовки, и у меня был плохой вечер», — заявил он.

Байден также подчеркнул, что в его плохом выступлении «никто, кроме него, не виноват».

Сопоставимый Джо: кто может заменить Байдена в президентской гонке
Белый дом не может убедить американцев в отменном здоровье лидера США

Ранее в этот день стало известно, что окружение Байдена призвало его сняться с выборов из-за ухудшения здоровья, однако пока президент не собирается сдаваться. Некоторые его помощники сообщили, что физические признаки старения стали более очевидными и становятся заметными всё чаще. Однако Байден на встрече со своими сторонниками в штате Висконсин заявил о продолжении участия в президентской гонке.

4 июля Байден признался, что «облажался» на предвыборных дебатах. Он призвал общественность оценить то, что он сделал для страны за 3,5 года руководства, а не его «90 минут на сцене».

Тогда же Трамп заявил, что Байден после неудачных дебатов покинет предвыборную гонку, а кандидатом от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис.

Влиятельные спонсоры демократов, представители бизнеса и гражданские лидеры написали президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах. Всего обращение подписало 168 человек. Инициатива подготовить такое послание исходила от объединения Leadership Now Project, созданного в 2018 году на фоне усилившихся в США опасений перед угрозами нормам демократии.

3 июля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы, однако это не повлечет за собой его выхода из предвыборной гонки.

Кроме того, газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Байден прошел медицинское обследование после неудачного выступления. В ходе встречи с соратниками американский президент заявил, что в последние дни проходил обследование, и подчеркнул, что с его здоровьем всё хорошо.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024