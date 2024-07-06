Один человек погиб и 79 пострадали в результате обрушившегося на Китай торнадо

Один человек погиб, еще 79 пострадали в результате торнадо, который в пятницу, 5 июля, обрушился на уезд Дунмин в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua.

На кадрах, размещенных пользователями в Сети, можно увидеть движение торнадо, вихрь которого поднимает в воздух автомобили, деревья и крыши. Многие частные дома и постройки также получили повреждения в результате непогоды.

Согласно информации уездного ведомства по управлению чрезвычайными ситуациями, торнадо накрыл населенные пункты Китая примерно в 14:30 по местному времени.

Пострадавшие, получившие ранения различной степени тяжести, были госпитализированы в медучреждения. Власти проводят оценку ущерба от удара стихии.

Ранее, 27 апреля, стало известно, что по меньшей мере пять человек погибли и 33 пострадали в результате сильного торнадо, обрушившегося на Гуанчжоу, столицу провинции Гуандун на юге Китая. Торнадо обрушился на город Чжунлуотань в районе Байюнь примерно в 15:00 по местному времени (10:00 мск), а метеостанция в деревне Лянтянь, примерно в 2,8 км от очага возникновения торнадо, зарегистрировала скорость ветра 20,6 м/c.