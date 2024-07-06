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Организаторы объявили сценическую программу фестиваля «Вкусы России»

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Фото: РИА Новости/Станислав Жданов
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В рамках фестиваля «Вкусы России», который открылся 6 июля на ВДНХ, пройдут выступления песенных и танцевальных коллективов из Мордовии, Удмуртии, Башкортостана и других регионов, рассказали организаторы события.

Они отметили, что гостям предстоит погрузиться в мифы и сказания разных народов, познакомиться с богатой и разнообразной культурой далеких краев.

7 июля на сцене выступят коллективы из Тверской области: «Тверичане» и «Жар-птица». Группа «Ярмарка» из Ленинградской области представит фольклорные хиты в современной обработке, а башкирские певцы Фагим Тукумбетов и Руслан Кирамов покажут мощный аутентичный вокал.

На следующий день свое мастерство продемонстрирует государственный ансамбль песни и танца из Вологодской области «Русский север». Затем выступит баянист, лауреат международных конкурсов, артист Курганской филармонии Петр Бабин. Вечером гости услышат старинные напевы и звуки северных бубнов ненецкого дуэта «Тэмбой».

9 июля можно будет послушать адыгейского певца Адама Карданова. Концерт пройдет в хореографическом сопровождении Беллы Новиковой и Давлета Киржинова. Затем гостей ждут народные хиты от ансамбля «Калина» из Тамбовской области и восточные танцы от московского коллектива «Ясея».

10 июля запланировано выступление ансамбля «Галатея» из Владимирской области. Чуть позже организаторы пообещали настоящую вокально-танцевальную феерию от объединения столичных танцевальных ансамблей. Среди участников — коллективы «Петровская ассамблея», «Весна», «Чертановские сударушки», «Супер Дэнс», «Московский бит», «Вдохновение».

В следующие четыре дня для гостей выступят и другие коллективы, например, ансамбль «Торама», названный в честь традиционного мордовского музыкального инструмента, «Хохломские узоры» из Нижнего Новгорода и «Сказ» из Саратовской области.

«Вкусы России» — гастрономический фестиваль, который проходит в рамках проекта «Лето в Москве». В этом году в нем принимают участие свыше 300 производителей из более чем 70 регионов. Их продукцию гости могут приобрести в торговых шале на площадке у главного входа ВДНХ.

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