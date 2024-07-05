Мошенники начали взламывать криптокошельки в Telegram

Мошенники придумали новый способ добраться до криптокошельков и аккаунтов Telegram Wallet. Для кражи ценных данных они используют новую валюту Telegram Stars, сообщает телеканал «Известия». Криптовалюта появилась в мессенджере 2 июля. Официально пополнить ею кошелек можно через App Store и Google Play, однако площадки взимают комиссию в 30%. Аферисты же заранее начали распространять объявления о продаже «звезд» в обход официальных источников, обещая выгодные условия — а именно отмену комиссии. После этой уловки мошенники пытаются убедить пользователя авторизоваться в своем Telegram-аккаунте и сообщить им уникальный код. В случае если человек передает код, доступ как к кошельку, так и к аккаунту переходит к злоумышленнику. За два месяца было зарегистрировано более 20 неофициальных групп, созвучных с Telegram Stars. Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют внимательно изучать продавцов — совершать покупки только у официальных продавцов, а также не передавать коды и пароли третьим лицам.

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