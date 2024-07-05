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«Аэрофлот» опроверг информацию о возвращении рейса Москва — Минеральные Воды

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Сообщения о том, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший по маршруту Москва — Минеральные Воды, якобы вернулся в аэропорт вылета, не соответствуют действительности. Об этом 5 июля пресс-служба авиакомпании заявила в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день некоторые СМИ сообщили, что самолет Airbus «Аэрофлота», направлявшийся из столицы в Минеральные Воды, якобы вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за неисправности метеолокатора, и воздушное судно временно отстранили от рейсов.

«Информация, распространяемая в ряде СМИ <...>, не соответствует действительности и является фейком», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

Там добавили, что все воздушные суда авиакомпании, вылетевшие 5 июля по этому маршруту, в штатном режиме достигли места назначения и совершили посадку без происшествий.

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До этого, 3 июля, самолет Boeing 738 авиакомпании Utair, выполнявший полет по маршруту Тюмень — Ереван вернулся в аэропорт вылета из-за отказа автопилота. Воздушное судно благополучно приземлилось. Уральская транспортная прокуратура взяла это происшествие на свой контроль.

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