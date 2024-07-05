Минпросвещения опровергло информацию об идее переснять советские фильмы

Министерство просвещения России предлагает экранизировать произведения классической литературы, а не переснимать фильмы культовых советских режиссеров. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения. Предложение также содержит идею возможной новой экранизации произведений классиков с использованием современных средств отечественного кинематографа», — уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день Союз кинематографистов России во «ВКонтакте» опубликовал предложенный Минкультом страны список из 30 фильмов и 15 книг для создания ремейков и экранизаций. Речь идет о таких фильмах, как «Александр Невский» (1939) и «Иван Грозный» (1944) Сергея Эйзенштейна, «Война и мир» (1967) и «Судьба человека» (1959) Сергея Бондарчука, «Как закалялась сталь» (1973) Николая Мащенко и других картинах.

Кроме того, в список литературных произведений попали «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Матренин двор» Александра Солженицына, «Легкое бремя» Бориса Зайцева, «Пастух и пастушка» Виктора Астафьева и другие книги.

До этого, 6 июня, сообщалось, что новозеландский кинорежиссер Ли Тамахори, известный по голливудским фильмам «И пришел паук», «Умри, но не сейчас» и «Пророк», рассказал о желании снять картину о блокаде Ленинграда. Он назвал подвиг ленинградцев в годы войны невероятной историей сплочения людей.