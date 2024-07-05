Россияне стали чаще арендовать премиальные авто

Спрос на аренду премиум-автомобилей в каршеринге с начала года вырос на 20%. Люди в целом стали чаще использовать элитное авто, как для краткосрочных поездок, так и для длительных путешествий, сообщает телеканал «Известия». Аренда выручает и тех людей, кто продал свой премиум-автомобиль, из-за скачков цен не смог приобрести новый, но и не желает понижать свой уровень комфорта. Каршеринг привлекателен и тем, что не нужно беспокоиться о ремонте и обслуживании машины. Также людям нравится возможность протестировать перед покупкой неизвестные ранее бренды. Сразу приобретать неизвестного «китайца» граждане пока опасаются. Кроме того, россияне могут познакомится с китайскими люксовыми автомобилями, доля которых растет и в некоторых сегментах достигает 65%.

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