Движение поездов приостановлено на МЦД-3 в сторону Раменского из-за ЧП

Движение поездов в сторону Раменского приостановлено на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) из-за ЧП на станции «Электрозаводская» Казанского направления. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«Из-за мощного грозового фронта сегодня в 19:06 на станции «Электрозаводская» Казанского направления сильным порывом ветра сорвало элементы навеса, которые повредили контактный провод. По предварительной информации, никто не пострадал», — говорится в Telegram-канале МЖД.

Уточняется, что на месте уже работает ремонтная бригада. Принимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления движения.

Позднее в МЖД уточнили, что работы были завершены. Движение было восстановлено. С отклонением от графика могут следовать поезда Казанского направления в сторону области и МЦД-3 в сторону Раменского. Также возможны задержки в обратном направлении.

Ранее, 27 июня, состав на МЦД-3 остановился на станции «Кратово», в результате чего произошла задержка поездов в сторону Зеленограда – Крюково. Пассажиры сразу покинули поезд. Позже МЖД уточнила в Telegram-канале, что произошел саморасцеп между вагонами электропоезда «Иволга», никто не пострадал. Остановившийся поезд убрали с путей. В «Трансмашхолдинге» заявили, что причиной разъединения вагонов стал производственный дефект.