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Филиппо назвал реакцию главы ЕК на визит Орбана в РФ желанием эскалации на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Реакция главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на визит премьер-министра Венгрии Венгрии Виктора Орбана в Москву свидетельствует о стремлении Евросоюза к эскалации конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 5 июля, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«После посещения Киева Орбан направился в Москву, чтобы попытаться найти мирное решение. В свою очередь фон дер Ляйен в ярости от этой поездки и осуждает любую попытку поиска мира. Теперь всё ясно: ЕС против мира, но за войну», — написал он.

Как отметил Филиппо, такая реакция «безумна и в то же время показательна».

Ранее в этот день фон дер Ляйен в своей соцсети X выразила обеспокоенность в связи с визитом Орбана в Россию. Она отметила, что «политика умиротворения» не сможет остановить конфликт, и заявила, что только единство и решимость положат путь к урегулированию.

Европа негодует из-за визита Орбана в Москву. Как реагируют лидеры ЕС

В этот день Орбан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, они обсудили украинский кризис, а также двусторонние отношения. Российский лидер обратил внимание на то, что Орбан прибыл с визитом в Москву не только как партнер страны, но и как председатель Совета Евросоюза.

В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Орбан не может представлять объединение в переговорах с Путиным. По его словам, Брюссель исключает любую возможность диалога с российским лидером, а визит венгерского премьера в РФ связан исключительно с двусторонними отношениями государств.

При этом Путин отметил, что Россия воспринимает приезд Орбана в Москву как попытку восстановить диалог с ЕС. Как уточнил президент, они обсудили отношения РФ и Евросоюза, которые сейчас находятся на низшей точке, а также будущую архитектуру безопасности в Европе.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто прокомментировал резкую реакцию Брюсселя на визит Орбана в Москву «Известиям», указав на то, что Венгрия является суверенной страной.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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