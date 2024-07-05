У главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского нет необходимого количества солдат для противостояния России на всем участке фронте, а существующие подразделения невозможно полностью укомплектовать. Об этом заявил в пятницу, 5 июля, украинский генерал в отставке Игорь Романенко.

«Если бы их доукомплектовать, это был бы очень существенный ресурс и резерв. Почему у нас такая тяжелая ситуация на фронте? <…> Потому, что у того же генерала Сырского и нашего военного руководства нет ресурсов», — сообщил он в интервью YouTube-каналу «Апостроф».

По словам Романенко, положение ВСУ ухудшается в связи с нехваткой личного состава и мизерным числом подготовленных военных. В бригадах на линии столкновения нет военнослужащих, добавил он. Нехватка людей, по мнению генерела, ощущается в ВСУ сильнее, чем дефицит вооружения или снарядов.

Ранее, 28 мая, украинский военнопленный Николай Лысенко заявил, что в рядах ВСУ наблюдалась нехватка людей, солдаты «вечно» ждали дополнительные силы. По его словам, военные стали заложниками ситуации.

Другой украинский пленный, Николай Перепаленко, рассказал 25 мая о том, что не все в рядах ВСУ желали идти и защищать Харьков. По его словам, у них заканчивались боеприпасы, а помощи не поступало. Он отметил, что поэтому было принято решение сдаться в плен. В его подразделении на тот момент было восемь человек.

Еще в марте газета Politico писала, что всё меньше украинцев готовы добровольно отправиться на фронт, а Киев не может противостоять нехватке людей в рядах вооруженных сил. Власти страны не могут найти решение данной проблемы на фоне того, что множество украинцев пытаются уклониться от военной службы, добавило издание.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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