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В МИДе заявили о беспрецедентной деградации российско-японских связей

МИД: враждебный курс Японии не позволяет возобновить с ней диалог
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Недальновидный выбор Японии по Украине привел к беспрецедентной деградации российско-японских связей. Об этом в пятницу сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с делегацией руководства японского «Фонда мира Сасакава».

Во время встречи российская сторона изложила подходы к проблематике обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Было подчеркнуто, что линия Токио на ремилитаризацию государства способствует региональной напряженности.

«Сделанный администрацией [премьер-министра Японии] Фумио Кисиды недальновидный выбор в пользу «семерочной солидарности» (солидарности Токио с другими членами «большой семерки» (G7). — Ред.) и конфронтационной политики в контексте ситуации вокруг Украины привел к беспрецедентной деградации российско-японских связей», — говорится в публикации пресс-службы МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что путь к восстановлению двустороннего политического диалога и взаимодействия между государствами может открыть только «пересмотр Японией враждебного курса в отношении России».

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Ранее, 9 мая, в газете South China Morning Post заявили, что Россия, возводя сети разведывательных баз на Курильских островах, посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине. Отмечалось, что Москва хочет показать Токио, что у шагов в поддержку Киева будут последствия, и они не в интересах Японии.

22 апреля генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси сообщил, что заявленная помощь Японии Украине составляет $12,1 млрд. Он добавил, что Япония продолжит взаимодействие по оказанию поддержки Киеву прежде всего с США, государствами — членами «группы семи» (G7) и другими странами-партнерами.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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