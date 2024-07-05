Реклама
Прямой эфир
Экономика
Россия начнет напрямую импортировать какао-бобы из Нигерии
Экономика
Школы и детские сады в России предложено строить в едином графике проекта КРТ
Мир
Пентагон сообщил о переносе военных учений с Грузией на неопределенный срок
Общество
Жара вернется в Москву после прохладных выходных
Мир
Орбан назвал позиции РФ и Украины по конфликту далекими друг от друга
Политика
В Кремле не выразили оптимизма по поводу отношений с Лондоном при новом премьере
Мир
Столтенберг назвал поставки оружия Украине путем к решению конфликта
Авто
ГАЗ рассказал о старте продаж полноприводного «Соболя NN»
Экономика
Поступления в бюджет РФ от налога на добычу полезных ископаемых выросли на 74%
Экономика
Мост через Волгу на трассе М-11 «Нева» успешно прошел испытания
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции укреплять работу в ШОС
Политика
Путин назвал диалог с Орбаном откровенным и полезным
Происшествия
Мужчина в Москве похитил 879 кг бесплатных газет для сдачи в макулатуру
Мир
Премьер-министр Британии Стармер сформировал новое правительство
Мир
РФ и Египет выступили против эскалации палестино-израильского конфликта
Мир
Развожаев сообщил о попытках ВСУ обследовать систему обороны Крыма
Мир
В ГД осудили решение депутатов Киева снести памятник дважды Герою СССР Ковпаку

Reuters указало на большое этническое разнообразие в новом парламенте Британии

Reuters: в парламенте Британии наибольшее количество этнических меньшинств
0
Фото: Global Look Press/Moritz Wolf
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый состав британского парламента получился самым этнически разнообразным за всю историю страны. Так, 13% законодателей являются чернокожими, азиатами и представителями других этнических меньшинств, в пятницу, 5 июля, пишет агентство Reuters.

«За 44 года с момента рождения бывшего премьер-министра Риши Сунака присутствие этнических меньшинств в британском парламенте увеличилось с нуля до почти каждого седьмого законодателя», — отметило издание.

Кроме того, в новом составе зафиксирован абсолютный рекорд по количеству женщин. Теперь в обновленном коллективе 242 представительницы прекрасного пола. Это на 22 больше, чем в 2019-м на прошлых выборах.

Левые у руля: чего ждать от лейбористского правительства Великобритании
Кир Стармер сменил Риши Сунака на посту премьера Соединенного Королевства

В этот же день в Великобритании прошли назначения новых министров кабмина после вступления в должность премьер-министра Кира Стармера. Заместителем главы правительства и госсекретарем по вопросам развития, жилищного строительства и общин будет Анжела Райнер. Кроме того, новым министром финансов в правительстве стала представительница Лейбористской партии Рэйчел Ривз. Главой МИДа и министерства обороны назначили Дэвида Лэмми и Джона Хили.

В пятницу Стармер вступил в должность и выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, с заявлением к общественности, отметив грядущие изменения политической силы. Как заверил Стармер, правительство под его руководством ежедневно будет бороться за то, чтобы люди поверили, что кабмин служит исключительно интересам избирателей. Выбрав кандидатуры министров, он должен будет передать их на утверждение королю Карлу III.

Ранее в этот день предыдущий премьер-министр королевства Риши Сунак заявил, что уходит в отставку с должности главы правительства Великобритании после проигрыша его Консервативной партии на выборах в парламент. Он также рассказал, что покинет и пост лидера партии, когда будет назначен преемник. Сунак отметил, что слышит гнев и разочарование населения Великобритании. Накануне он признал, что Лейбористская партия выиграла парламентские выборы, и поздравил ее лидера Стармера с победой.

Политолог Андрей Быстрицкий в разговоре с «Известиями» о результатах парламентских выборов в Великобритании отметил, что жители страны были недовольны консерваторами главным образом потому, что партия не обращала должного внимания на внутренние проблемы королевства. Лейбористы, по мнению эксперта, будут учитывать интересы граждан, но радикальной смены курса во внешней политике Великобритании при новом правительстве ждать не приходится.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024