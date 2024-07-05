Reuters указало на большое этническое разнообразие в новом парламенте Британии

Новый состав британского парламента получился самым этнически разнообразным за всю историю страны. Так, 13% законодателей являются чернокожими, азиатами и представителями других этнических меньшинств, в пятницу, 5 июля, пишет агентство Reuters.

«За 44 года с момента рождения бывшего премьер-министра Риши Сунака присутствие этнических меньшинств в британском парламенте увеличилось с нуля до почти каждого седьмого законодателя», — отметило издание.

Кроме того, в новом составе зафиксирован абсолютный рекорд по количеству женщин. Теперь в обновленном коллективе 242 представительницы прекрасного пола. Это на 22 больше, чем в 2019-м на прошлых выборах.

В этот же день в Великобритании прошли назначения новых министров кабмина после вступления в должность премьер-министра Кира Стармера. Заместителем главы правительства и госсекретарем по вопросам развития, жилищного строительства и общин будет Анжела Райнер. Кроме того, новым министром финансов в правительстве стала представительница Лейбористской партии Рэйчел Ривз. Главой МИДа и министерства обороны назначили Дэвида Лэмми и Джона Хили.

В пятницу Стармер вступил в должность и выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, с заявлением к общественности, отметив грядущие изменения политической силы. Как заверил Стармер, правительство под его руководством ежедневно будет бороться за то, чтобы люди поверили, что кабмин служит исключительно интересам избирателей. Выбрав кандидатуры министров, он должен будет передать их на утверждение королю Карлу III.

Ранее в этот день предыдущий премьер-министр королевства Риши Сунак заявил, что уходит в отставку с должности главы правительства Великобритании после проигрыша его Консервативной партии на выборах в парламент. Он также рассказал, что покинет и пост лидера партии, когда будет назначен преемник. Сунак отметил, что слышит гнев и разочарование населения Великобритании. Накануне он признал, что Лейбористская партия выиграла парламентские выборы, и поздравил ее лидера Стармера с победой.

Политолог Андрей Быстрицкий в разговоре с «Известиями» о результатах парламентских выборов в Великобритании отметил, что жители страны были недовольны консерваторами главным образом потому, что партия не обращала должного внимания на внутренние проблемы королевства. Лейбористы, по мнению эксперта, будут учитывать интересы граждан, но радикальной смены курса во внешней политике Великобритании при новом правительстве ждать не приходится.