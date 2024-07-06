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Появилась новая схема ввоза автомобилей из стран ЕАЭС

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Импортеры нашли новую схему ввоза автомобилей из стран ЕАЭС по заниженной стоимости. Об этом «Известиям» 6 июля рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Он отметил, что новыми правилами таможенного оформления автомобилей, поставляемых из стран ЕАЭС, была прикрыта лазейка, касающаяся занижения таможенной стоимости машин по таможенной декларации. Однако у импортеров-физлиц осталось право льготного ввоза автомобиля (1 раз в год) по таможенному приходному ордеру (ТПО).

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«В отличие от таможенной декларации информация, указанная в ТПО, не «пробивается» по «ценовым справочникам», которые формируются Минпромторгом для проверки актуальности таможенной стоимости машин. Этой лазейкой уже начали пользоваться импортеры из Киргизии. По моим данным, уже оформлено несколько сотен документов в Киргизии по ТПО и эти машины уже едут в Россию», — рассказал «Известиям» вице-президент НАС.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ «Известиям» подтвердили, что «действие постановления правительства РФ № 152 от 13 февраля 2024 года распространяется при исчислении утилизационного сбора на транспортные средства, помещенные под процедуру выпуска для внутреннего потребления, ввезенные и оформленные по декларации на товары».


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