«Роскосмос» опубликовал снимок приближающегося к Москве урагана

Госкорпорация «Роскосмос» продемонстрировала снимок со спутника «Метеор-М», на котором запечатлен ураган, движущийся в сторону Москвы. Фотографию опубликовали в Telegram-канале компании.

В пятницу, 5 июля, ожидается шквалистый ветер. Его порывы будут достигать до 25 м/с. Специалисты также прогнозируют грозы, залповый ливень и град.

«Стихия уже накрыла западное Подмосковье. Ожидается, что ураган стихнет к двум-трем часам ночи», — сообщили в Роскосмосе.

Ранее в этот день главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о предстоящей буре в Москве. По ее словам, главная опасность кроется в шквалистом ветре, порывы которого будут достигать 25 м/с. Кроме того, местами пройдут сильные ливни с градом.

Позднякова призвала не выпускать в таких условиях на улицу детей и не выходить самим, а автомобили парковать в закрытых местах и не оставлять под деревьями.

В ночь на субботу, 6 июля, погода начнет налаживаться, в выходные она будет комфортной, без осадков.