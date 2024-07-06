В Москве открывается посвященный 12 городам РФ проект-приключение «Код города»

В Москве 6 июля открывается междисципланарный проект «Код города», посвященный прошлому, настоящему и будущему архитектуры 12 городов России. Подробнее рассказала «Известиям» автор идеи, руководитель Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская.

Так, мысль создать такой проект пришла к ней во время поездки в Донецк. Тогда Музыкантская задумалась о том, что архитектура города похожа на другие населенные пункты в России.

«Я придумала проект, главная цель [которого показать], что это наша страна, что мы все живем под одним небом и ты чувствуешь себя дома в любом городе нашей страны. <...> Я внутренне не согласна с определением «новые территории». Они никакие для нас не новые. Это часть нашей страны исторически, <...> это наша страна, это наши люди», — подчеркнула арт-куратор.

Проект «Код города» был разработан совместно с Государственным исследовательским музеем архитектуры им. А.В. Щусева, Донецким республиканским краеведческим музеем, ДВФУ и Институтом дизайна РГУ им. А.Н. Косыгина. Он объединил три этажа экспозиции, расположенной в Музее им. Щусева.

Первый этаж посвящен исторической части, там зрители смогут поразмышлять о том, как появились первые города, откуда они взялись, а также увидеть их реконструкцию. На втором этаже гостей выставки ожидает квест по 12 городам России — Москве, Нижнему Новгороду, Донецку, Санкт-Петербургу, Донецку, Туле, Уфе, Краснодару, Севастополю, Ростову-на-Дону, Красноярску и Луганску. В залах размещены фото городов, сделанные на уровне глаз человека, без подписей. Посетителям предстоит предположить, какой именно населенный пункт запечатлен на снимке, а позже проверить свои догадки.

Третий этаж связан с будущим — студенты из двух молодежных столиц, Москвы и Владивостока, поразмыслили о том, как могут выглядеть города через 100 лет. Молодежь не только изобразила свои идеи, но и обосновала визуальные решения концепциями.

«Идея этого проекта — про нашу страну, в которую входят и Крым, и Донецк, и Луганск, и Мариуполь.<...> Мы специально, хотя там (в Мариуполе. — Ред.) нет исторических зданий, это было принципиальным решением, мы с кураторами посоветовались и решили снимать Мариуполь, просто чтобы показать, что город есть, он существует и за какие-то шесть месяцев наши строители совершили чудо — из абсолютных руин там возник новый город, возникла жизнь и она продолжается», — поделилась автор идеи проекта.

Музыкантская также уточнила, что все выставочные конструкции мобильные и после закрытия проекта в Москве он будет передан в дар Донецкому республиканскому краеведческому музею. По ее словам, выставка может быть размещена в разных конфигурациях. Куратор выразила надежду на интересное будущее экспозиции.