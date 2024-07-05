Реакция в Европе на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным является истерикой, которая снова показывает, что Евросоюзу (ЕС) и США нужна война, а не мир. Об этом 5 июля заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Истерика европейских кретинов из-за визита премьер-министра Орбана в Москву и его встречи с президентом Путиным подтверждает, что ЕС и их хозяевам из США нужна война, а не мир», — написал он на своей англоязычной странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Орбан с делегацией прибыл в Москву 5 июля, напоминает «Газета.Ru». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что венгерский премьер приехал по своей инициативе, а предложение о визите было озвучено всего двумя днями ранее.

В этот день Орбан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, они обсудили украинский кризис, а также двусторонние отношения. Российский лидер обратил внимание на то, что Орбан прибыл с визитом в Москву не только как партнер страны, но и как председатель Совета Евросоюза.

В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Орбан не может представлять объединение в переговорах с Путиным. По его словам, Брюссель исключает любую возможность диалога с российским лидером, а визит венгерского премьера в РФ связан исключительно с двусторонними отношениями государств.

При этом Путин отметил, что Россия воспринимает приезд Орбана в Москву как попытку восстановить диалог с ЕС. Как уточнил президент, они обсудили отношения РФ и Евросоюза, которые сейчас находятся на низшей точке, а также будущую архитектуру безопасности в Европе.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто прокомментировал резкую реакцию Брюсселя на визит Орбана в Москву «Известиям», указав на то, что Венгрия является суверенной страной.