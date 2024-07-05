Собянин вручил госнаграды московским врачам и медсестрам

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды сотрудникам крупнейших городских медицинских организаций.

В общей сложности медалей Луки Крымского были удостоены 23 человека. Среди них — Александр Евдокимов, врач-детский хирург микрохирургического отделения ДГКБ им. Филатова; Александр Муха, врач-нейрохирург ГКБ им. Вересаева; Артем Саприн, заместитель главного врача по медицинской части НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Также награды получили Галина Темлюкова, врач-неонатолог ГКБ №15 имени О.М. Филатова, и Евгений Филатов, заведующий травматологическим отделением той же больницы.

Медали удостоена и Ольга Столярова, операционная медсестра операционного блока НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Еще восьми специалистам присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ».

Мэр поздравил медработников «с таким высоким признанием» и пожелал им здоровья. Он также отметил, что в стационары направляются значительные ресурсы, чтобы москвичи получали качественную и своевременную помощь. «Помимо новых стен, это новое оборудование, сервисы искусственного интеллекта, методики и протоколы лечения, образовательные программы и многое другое», — написал Собянин в своем Telegram.

Кроме того, продолжил мэр, город создает «максимально благоприятные условия работы для медиков, чтобы столичное здравоохранение выходило на самый высокий уровень».



В апреле Собянин заявлял, что в столичных медцентрах активно внедряется принцип клиентских путей, предлагающих подробно составленные алгоритмы действий для каждого медицинского случая. Клиентские пути, как пояснил градоначальник, подразумевают абсолютно новые правила работы с людьми, призванные обеспечить их максимально комфортным и эффективным лечением.

В феврале Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал достижением столичной медицины введение нового стандарта исследований лучевой диагностики, внедрение системы поддержки принятия врачебных решений и цифровизацию патоморфологических результатов.