Сийярто оценил резкую реакцию Брюсселя на визит Орбана в Москву

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос «Известий» 5 июля, прокомментировал резкую реакцию Брюсселя на визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву.

«Мы суверенная страна», — сказал он.

Орбан с делегацией прибыл в Москву ранее в этот день. Премьер-министр Венгрии встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, они обсудили украинский кризис, а также двусторонние отношения. Российский лидер обратил внимание на то, что Орбан прибыл с визитом в Москву не только как партнер страны, но и как председатель Совета Евросоюза (ЕС).

В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Орбан не может представлять объединение в переговорах с Путиным. По его словам, Брюссель исключает любую возможность диалога с российским лидером, а визит венгерского премьера в РФ связан исключительно с двусторонними отношениями государств.

При этом Путин отметил, что Россия воспринимает приезд Орбана в Москву как попытку восстановить диалог с ЕС. Как уточнил президент, они обсудили отношения РФ и Евросоюза, которые сейчас находятся на низшей точке, а также будущую архитектуру безопасности в Европе.