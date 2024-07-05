Мужчина в Москве похитил 879 кг бесплатных газет для сдачи в макулатуру
В Москве сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в краже партии бесплатных газет. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу.
К правоохранителям обратился руководитель одной из фирм, занимающихся распространением печатной продукции различных редакций. По его словам, неизвестный похитил 146 пачек газет, их общей вес составлял 879 кг. Они предназначались для бесплатной выдачи жителям столицы. Материальный ущерб превысил 45 тыс. рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Правоохранители задержали 32-летнего приезжего, подозреваемого в краже. Выяснилось, что украденные газеты он сдал макулатуру, пишет сайт kp.ru. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «Москва 24».
В мае в Москве мужчина вместе с супругой украл из офиса компании работодателя сейф с 80 млн рублей. Подозреваемые были задержаны по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Мужчина заключен под стражу, женщина находится под домашним арестом.