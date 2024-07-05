Реклама
Прямой эфир
Экономика
Россия начнет напрямую импортировать какао-бобы из Нигерии
Экономика
Школы и детские сады в России предложено строить в едином графике проекта КРТ
Мир
Пентагон сообщил о переносе военных учений с Грузией на неопределенный срок
Общество
Жара вернется в Москву после прохладных выходных
Мир
Орбан назвал позиции РФ и Украины по конфликту далекими друг от друга
Политика
В Кремле не выразили оптимизма по поводу отношений с Лондоном при новом премьере
Мир
Столтенберг назвал поставки оружия Украине путем к решению конфликта
Авто
ГАЗ рассказал о старте продаж полноприводного «Соболя NN»
Экономика
Поступления в бюджет РФ от налога на добычу полезных ископаемых выросли на 74%
Экономика
Мост через Волгу на трассе М-11 «Нева» успешно прошел испытания
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции укреплять работу в ШОС
Политика
Путин назвал диалог с Орбаном откровенным и полезным
Происшествия
Мужчина в Москве похитил 879 кг бесплатных газет для сдачи в макулатуру
Мир
Премьер-министр Британии Стармер сформировал новое правительство
Мир
РФ и Египет выступили против эскалации палестино-израильского конфликта
Мир
Развожаев сообщил о попытках ВСУ обследовать систему обороны Крыма
Мир
В ГД осудили решение депутатов Киева снести памятник дважды Герою СССР Ковпаку

Мужчина в Москве похитил 879 кг бесплатных газет для сдачи в макулатуру

0
Фото: ГУ МВД РФ по Москве
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в краже партии бесплатных газет. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу.

К правоохранителям обратился руководитель одной из фирм, занимающихся распространением печатной продукции различных редакций. По его словам, неизвестный похитил 146 пачек газет, их общей вес составлял 879 кг. Они предназначались для бесплатной выдачи жителям столицы. Материальный ущерб превысил 45 тыс. рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Правоохранители задержали 32-летнего приезжего, подозреваемого в краже. Выяснилось, что украденные газеты он сдал макулатуру, пишет сайт kp.ru. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «Москва 24».

Помимо кассы: в Москве осудили банду налетчиков, грабивших людей на улицах
Семеро участников ОПГ получили 16–20 лет колонии особого и строгого режима

В мае в Москве мужчина вместе с супругой украл из офиса компании работодателя сейф с 80 млн рублей. Подозреваемые были задержаны по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Мужчина заключен под стражу, женщина находится под домашним арестом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024