Овеянная славой

25 сентября 1768 года началась шестая по счету Русско-турецкая война, причем по инициативе султана Мустафы III. Предыдущие войны шли преимущественно на суше на территориях Северного Причерноморья и Приазовья. Но теперь же графу Григорию Орлову, фавориту императрицы Екатерины II, пришла в голову мысль открыть против Турции второй фронт в водах Средиземного моря, послав туда военные силы. Экспедиция получила название «Первой Архипелагской». Эгейское море в те времена звалось «Греческим архипелагом». Во главе были поставлены граф Алексей Орлов, брат Григория, и адмирал Григорий Спиридов.

Экспедиция

Перед экспедицией были поставлены широкие задачи: минимум — «военная диверсия» против Османской Империи, максимум — освобождение Константинополя и принуждение османов к капитуляции. Это стало первым стратегическим развертыванием сил российского Военно-морского флота на отдаленный театр военных действий.

Первая эскадра вышла из Кронштадта 18 (29) июля 1769 года и пошла вокруг Европы. Сам переход был крайне тяжел для российских кораблей. Такой крупный поход был первым в истории еще молодого российского флота, не хватало опыта, да и потомки императора Петра не сильно следили за корабельными делами.

В феврале 1770 года эскадра прибыла к полуострову Морея (Пелопоннес). Степень удивления высшей российской власти в том, что это вообще удалось сделать, была такова, что одно время Екатерина хотела сделать памятную медаль с надписью: «Дошли туда, куда никто не доходил».

17 (28) февраля был высажен первый десант в бухте Итилон. Вслед за этой высадкой последовали бои и сражения на греческой земле. В мае произошла пара стычек с турецким флотом, но по тем или иным причинам они не стали решающим сражением.

Хиоская битва

Тем не менее поиски турецкого флота продолжались. Русская эскадра 15 (26) июня прибыла пополнить запасы воды на остров Парос. Местные жители сообщили, что турки ушли на север от этого острова три дня тому назад. Военный совет решил идти на поиски к острову Хиос, и если там не окажется турок, то идти к острову Тенедос. 23 июня (4 июля) в 17.00 у острова Хиос головной корабль «Ростислав» поднял сигнал «Вижу неприятельские корабли». Враг был обнаружен в проливе между островом и берегом Малой Азии.

По тогдашним оценкам, турки имели в своем составе 73 судна (16 линейных кораблей, 6 фрегатов, 6 шебек, 13 галер и 32 галиота) под фактическим командованием Джезаирли Гази Хасан-паши. Капудан-паша Хюсамеддин предпочел осматривать береговые батареи в тот день.

Под командованием же Алексея Орлова было 9 линейных кораблей, 3 фрегата, один бомбардирский корабль и несколько мелких судов, около 6500 человек личного состава и 608 орудий. В своем донесении Екатерине II главнокомандующий русскими морскими и военными силами в Архипелаге Алексей Орлов писал: «Увидя оное сооружения я ужаснулся, и был в неведении, что мне предпринять должно? Но храбрость войск…рвение всех…принудили меня решиться и несмотря на превосходные силы, отважиться атаковать, пасть или истребить неприятеля».

Атака была назначена на утро 24 июня (5 июля). В 4 часа утра 5 июля (24 июня) 1770 г. А. Г. Орлов дал сигнал по эскадре: «Приготовиться к бою». Адмирал Спиридов нес свой флаг на «Евстафии».

План атаки был следующий: русская эскадра идет перпендикулярно линии турецких кораблей и максимально близко с ними сближается на дистанцию «пистолетного выстрела» и выстраивается в линию.

Наши корабли при этом подвергались продольному огню артиллерии части турецких кораблей, будучи сами лишены возможности отвечать бортовым залпом. Расчет строился на скорости, в целом же это должно было минимизировать потери. Сперва атакуется авангард и центр. Затем остальное подразделения противника.

В 11.30 авангард русских кораблей подошел к линии противника на дистанцию в три кабельтова (около 555 метров) и был встречен залпом турецких кораблей. Турки стреляли по рангоуту и такелажу, дабы затруднить маневрирование атакующих. Русские молчали, пока с дистанции примерно 170 метров от противника не дали подряд три залпа. В ходе боя «Европа» по каким-то своим причинам вышла из строя, головным стал корабль «Евстафий». В ходе сражения «Евстафий» столкнулся с турецким флагманом «Бурдж-у-Зафер». На последнем начался пожар, закончившийся феерическим взрывом обоих кораблей. Сколько точно погибло наших моряков на «Евстафии», неизвестно, считается, что 620 человек. Спаслось 58 человек, включая его командира капитана 1 ранга Александра Круза. Но сражение не ограничилось только битвой между «Евстафием» и «Бурдж-у-Зафер». Линкор «Три Иерарха» наиболее отличился в тот день, да и ряд других кораблей тоже. Просто их деяния остались в тени.

После феерического взрыва флагманского османского корабля потрясенные турецкие моряки бросились в бухту Чесмы под защиту береговых батарей.

Чесма

С точки зрения русского командования Чесменская бухта выглядела как мышеловка. Ее ширина составляла 750 метров, глубина 800 метров. Бухта была забита кораблями и судами. Адмирал Г. А. Спиридов говорил: «Легко мне было предвидеть по знанию моему морского искусства, что сие их убежище будет и гроб их».

Было решено под прикрытием огня линейных кораблей и фрегатов, а также бомбардирского корабля «Гром» пустить в бой четыре брандера. Под брандеры взяли греческие небольшие торговые суда.

В 17.00 25 июня (6 июля) бомбардирский корабль «Гром» стал на якорь перед входом в Чесменскую бухту и начал обстрел противника. По воспоминаниям участников, ночь на 7 июля была лунная и тихая. Ближе к полуночи пришли в движение силы русских.

В 0.30 26 июня (7 июля) линкор «Европа» под командованием капитана 1 ранга Федота Клокачева завязал бой со всем турецким флотом, открыв огонь ядрами и брандскугелями. При этом ему удалось поджечь один из неприятельских кораблей. К часу ночи к нему присоединился линкор «Ростислав». За ним шли брандеры и остальные боевые корабли.

«Гром» поразил один из турецким кораблей, возникший на нем пожар начал распространяться на соседей. В атаку пошли брандеры. Ими командовали капитан-лейтенанты Роберт Дугдаль и Фома Мекензи, лейтенант Дмитрий Ильин и мичман князь Василий Гагарин. Увидев их, турки сперва решили, что это … дезертиры. И отправили на перехват пару галер. Шедший первым Дугдаль попытался их атаковать, но ему не повезло. В ту ночь повезло дойти до цели только Ильину. Его брандеру удалось сцепиться с турецким линкором, поджечь его, а экипажу брандера спастись. Начался еще один очаг пожаров в бухте.

Огонь в бухте разгорался, по сути это была ночь ада для турецких матросов. К утру с турецким флотом было покончено. Русские моряки, гуманизма которым было никогда не занимать, начали спасать уцелевших. Одновременно были захвачены в качестве трофеев линкор «Родос» и пять галер. По поводу оценок потерь «Чесменской катастрофы», кстати такое понятие вошло в турецкий язык, есть разные мнения. По современным турецким подсчетам, с османской стороны принимало участие в сражении 10 линкоров, 6-8 вооруженных торговых судов и 11 галер с общей численностью экипажей не более 9000 человек. Потери русских составили всего 11 человек. Победа русских была разгромной.

Почести и награды

Новости о победе достигли Санкт-Петербурга 2 (13) сентября 1770 года.

Адмирал Григорий Спиридов доносил о победе так «Слава Господу Богу и честь Всероссийскому флоту! С 25 на 26 июня неприятельский военный турецкий флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили…а сами стали быть во всём Архипелаге…господствующими».

Радости Екатерины не было пределов, на всех участвовавших буквально пролился дождь наград. Граф Алексей Орлов станет Орловым-Чесменским. Адмирал Спиридов получит Орден Андрея Первозванного — высшую награду Российской Империи.

Капитан 1 ранга Федот Клокачев станет первым русским моряком, получившим Орден Святого Георгия 4-й степени. В будущем он станет первым командующим Черноморским флотом России. Командиры брандеров получат такие же ордена. Лейтенанту Дмитрию Ильину Императрица лично вручит бокал с ее вензелем, и закончит он свою карьеру капитаном 1 ранга. Фома Мекензи станет первым командиром Севастопольского порта. Мекензиевы горы названы в его честь. Капитан 1 ранга Александр Круз тоже станет кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени. Под его командование будет отдан трофейный линкор «Родос». В традициях Российского Императорского Флота трофейным кораблям сохраняли их название. Впрочем, «Родос» будет недолго служить под Андреевским Флагом.

В честь Чесменской победы были построены Чесменская Колонна в Екатерининском парке Царского Села и ряд других памятников, а также великолепный по своей красоте Чесменский зал Большого Гатчинского дворца. Все матросы и солдаты, участвовавшие в сражении, получат специальную награду — медаль «В память сожжения при Чесме турецкого флота», а также экипажам будет вручено 167 с половиной тысяч рублей наградных за уничтожение вражеских кораблей.

4 (15) сентября 1770 года в Петропавловском соборе в присутствии Екатерины прошла соборная панихида по Петру I в честь и поминовение его «яко основателя и первого потому винника сего великого и славного происшествия морских российских сил». В тот же день было повелено выдать всем флотским нижним чинам, находившимся в столице, по чарке вина и кружке пива за счет государства. И если вино было выдано всем, то с пивом возникли проблемы, «по неимению оного». Пришлось компенсировать деньгами.

Чесменское сражение и современность

Какие же исторические выводы можно сделать из этой операции? Россия — это глобальная геополитическая держава, у которой могут быть свои интересы и свои союзники в совершенно разных регионах. Зачастую оказать помощь этим союзникам или продемонстрировать свои интересы можно только Военно-морским флотом. Отсюда и ответ на вопрос — нужен ли ВМФ России? Нужен, причем в постоянной готовности к развертыванию. Также нужно развитие подвижного тыла для флота в лице строительства новых танкеров, кораблей обеспечения, спасателей, госпитальных судов и прочих.

В 2012 году 7 июля, согласно указу президента, становится днем воинской славы — Днем победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении.

Автор — военный историк

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