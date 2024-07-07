Эксперт дала советы по подготовке к летнему походу

Летом начинается сезон походов. Советами по организации летнего кемпинга 7 июля поделилась с «Известиями» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина.

Так, по ее словам, перед походом нужно внимательно изучить местность: особенности рельефа, наличие водоемов, климат, хищных животных и ядовитые растения. Оценка расстояния и сложности маршрута поможет определить продолжительность похода и заранее продумать точки остановок.

Кроме того, рекомендуется сообщить о своем походе в МЧС по телефонному номеру 101. В случае чрезвычайной ситуации специалисты смогут оказать своевременную помощь. Для прохода через национальные парки или другие защищенные территории нужно получить специальное разрешение.

Для размещения лагеря, как рассказала эксперт, подойдут ровные места без уклона и выступающих корней. Ставить палатку лучше под деревьями с подветренной стороны — так она будет защищена от непогоды. Не стоит разбивать лагерь у подножия гор и вблизи рек и водоемов.

Летний поход следует начинать рано утром или ближе к вечеру. Одежду лучше выбирать синтетическую, так как она отлично впитывает влагу и отводит пот. Верх и брюки должны быть закрытыми, чтобы защитить кожу от солнца и укусов насекомых. Также необходимо регулярно пить воду, использовать головные уборы и пользоваться солнцезащитными кремами.

«Аэрозоли и спреи помогут защититься от насекомых. Регулярно проверяйте тело и одежду на наличие клещей. В лесу избегайте участки, заросшие высокой травой и кустарниками. Там любят отдыхать дикие животные. При виде животного ни в коем случае не приближайтесь к нему. Передвигаясь по лесу компанией, издавайте как можно больше громких звуков или используйте звуковые отпугиватели», — отметила Чашина.

Также она обратила внимание, что следует максимально аккуратно перемещаться по местности, чтобы избежать травм. Для экстренной связи, на случай если кто-то оторвется от группы, рекомендуется взять рации.

При выборе палатки следует учитывать ее вместимость, размеры матрасов и туристических ковриков и сезон использования.

«Летние палатки имеют хорошую вентиляцию. В них комфортно в жаркую и теплую погоду. Трехсезонные палатки рассчитаны на весну, лето и осень. Они изготовлены из плотной ткани, благодаря чему устойчивы к ветру, осадкам и низким температурам. Всесезонные палатки не боятся низких температур, дождя и бурь и используются круглый год», — рассказала Чашина.

Кемпинговые палатки оснащены окнами, имеют несколько комнат и тамбуры, в которых удобно разместить рюкзаки. Вес таких палаток от 6 до 20 кг. Они подходят для многодневных остановок.

Туристические палатки просты в установке и весят около 3 кг. Они предназначены для походов и обычного отдыха на природе. Трекинговые палатки отличаются небольшими размерами и весом около 2 кг. Внутри они тесные и низкие, поэтому подойдут только для сна.

«Перед поездкой рекомендуется заморозить продукты. Также можно приготовить некоторые блюда дома, заморозить их, а потом просто разогреть на костре. Для хранения таких продуктов следует брать портативные холодильники и специальные хладоэлементы. Еще один способ: использовать замороженную в бутылках воду, которую после разморозки можно выпить. Еще для походов подходят консервы, сушеные фрукты и овощи. Хранить еду и напитки нужно в тени — под деревьями или под обеденным столом. Так они дольше сохранятся свежими», — добавила эксперт.

Среди самых необходимых товаров в походе она назвала рюкзак; палатку, коврик, спальный мешок; компас, рацию, бумажные или электронные карты; фонарик; дождевик, сменную одежду, головной убор, походную обувь; мыло, полотенце, влажные салфетки; аптечку (антисептик, бинты, лейкопластырь, антигистаминные и обезболивающие препараты, эластичные бинты, а также другие необходимые медикаменты по состоянию здоровья); средства для защиты от насекомых; газовую горелку, зажигалку или спички; котелок, столовые приборы, посуду для готовки; запас продуктов питания и воды.

Согласно данным опроса, проведенного «Однокласниками» и «ЮМани» среди пользователей (имеется в распоряжении «Известий»), половина россиян предпочитает спокойный и оздоровительный отдых: загорать на пляже, проводить время в санатории или доме отдыха, ездить в ретриты. На втором месте по популярности — познавательный отпуск с посещением музеев, экскурсиями по городам и гастрономическим местам (23%). На третьей позиции — активный и экстремальный отдых, например походы и серфинг (20%).