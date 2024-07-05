Сунак покинул штаб Консервативной партии под крики «Собирай чемоданы!»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после поражения Консервативной партии на выборах в парламент вышел из ее штаб-квартиры в центре Лондона под крики собравшихся «Собирай чемоданы!». Об этом 5 июля сообщает Sky News.

По словам журналиста, политик направился на Даунинг-стрит, в свою резиденцию. В адрес Сунака, когда он садился в автомобиль, были слышны крики «Собирай чемоданы!» и «Так будет только лучше».

Уточняется, что резиденцию покинул и министр финансов Великобритании Джереми Хант. Его семья села в ожидавшую машину и уехала.

Ранее в пятницу Сунак признал победу Лейбористской партии на выборах в парламент и поздравил ее лидера Кира Стармера.

Лидер лейбористов получил 326 мест, необходимых для большинства в палате общин, положив конец 14 годам правления консерваторов.

Стармер вырос в рабочей семье и был первым в ней, кто поступил в университет, после чего стал адвокатом. Он занялся политикой в ​​2015 году и стал лидером Лейбористской партии в 2020-м.