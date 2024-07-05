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В отношении Моргенштерна могут возбудить дело из-за сокрытия паспорта Израиля

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан иноагентом в России) грозит уголовное дело за неуведомление МВД России о получении израильского гражданства, сообщили 5 июля в правоохранительных органах.

«По данному факту проводится проверка», — поделился источник «РИА Новости».

По его словам, музыкант получил израильский паспорт весной 2022 года.

Ему грозит уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства»). Статья предусматривает штраф либо обязательные работы на срок до 400 часов.

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В конце июня столичная прокуратура сообщила, что в отношении Моргенштерна могут возбудить уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Рэпер был дважды в течение года привлечен к административной ответственности по факту нарушения порядка деятельности иностранного агента, однако он продолжил распространять в соцсетях материалы без плашки иноагента.

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