Эксперт раскрыл секреты успешного шопинга в онлайн-магазинах без покупки подделок

С каждым годом объем интернет-торговли в России растет, а также повышается риск нарваться на обман и недобросовестного продавца. Руководитель категории электроники CDEK.Shopping Антон Демчук рассказал «Известиям» о том, как покупать в Сети, избегая подделок.

«Чаще всего подделывают люксовые, брендовые и/или популярные товары. На маркетплейсах часто встречаются копии электронных товаров, в частности, техники Dyson, стайлеры и фены, наушники Marshall, часы Apple. Часто подделывают обувь, особенно Adidas, Nike и люксовые бренды. Кроме того, в последнее время всё чаще начали подделывать детские игрушки, батарейки, бытовую химию, парфюмерию и лекарственные препараты», — отметил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что подделки часто встречаются среди швейцарских часов. По его словам, в этой категории товаров оборот от производства контрафактной продукции оценивается более чем в $1 млрд ежегодно.

Демчук подчеркнул, что, вопреки популярному мнению, страна производства не влияет на вероятность подделки — в Китае шьют и люксовые товары.

«Сейчас многие бренды отдают производство в азиатские страны, чтобы снизить себестоимость продукции. И таких компаний большинство. Например, пошив своих коллекций Китаю доверяют популярные во всём мире бренды, такие как Zara, Levi's, Incanto. Среди брендов премиального и люксового сегмента — Acne Studio, DKNY, Kenzo, Marc Jacobs, Meucci, Tory Burch. Британский производитель обуви Dr. Martens также производит часть коллекции на фабриках в Китае», — сказал он.

При этом стоит обращать внимание на саму площадку, которую планируется выбрать для покупки. Специалист объяснил, что на многих сайтах в открытом доступе есть сертификаты соответствия, которые свидетельствуют об оригинальности.

Кроме того, покупатель может снизить риски быть обманутым, если будет тщательно подходить к выбору товара. Так, первое, на что стоит обратить внимание, — стоимость товара. Эксперт привел в пример оригинальную сумку от Louis Vuitton, которая не может стоить в магазине или на маркетплейсе 10–20 тыс. рублей. Перед тем как заказывать товар, лучше проверить его стоимость на официальном сайте бренда, посоветовал Демчук. По его словам, цена может отличаться в среднем не более чем на 15%.

Но бывают ситуации, когда покупатель, ориентируясь на цену, ошибается.

«Большая часть электроники у нас доставляется из Китая. Это связано с более доступными ценами. Известные бренды следят за качеством продукции, но у нее есть свои особенности, о которых знают не все клиенты. Например, ноутбук MSI Alpha в Китае называется MSI Thunder Shadow. Цена у него ниже, чем у международной версии, но отличий, кроме как в языке операционной системы, у них нет. Таких примеров с китайской продукцией довольно много, это сбивает людей с толку и заставляет сомневаться в качестве продукции. Хотя на деле это лишь тонкости китайского рынка», — объяснил специалист.

Следует также сравнить изображение в карточке товара онлайн-площадки с фото оригинального товара на сайте бренда. К тому же покупатель может запросить у площадки данные о продавце, чтобы точно убедиться в оригинальности товара.

Если покупатель уже получил товар, то важно быть внимательным. Для того чтобы вовремя обнаружить подделку или просто некачественную вещь, стоит всегда проверять товар при получении в пункте выдачи, под камерами и при сотруднике пункта, рекомендовал эксперт. Некоторые товары можно пробить по специальным кодам на сайте у производителя. Демчук напомнил, что, приняв посылку в пункте выдачи, человек автоматически подтверждает, что у него нет претензий к товару и качеству доставки.

По словам специалиста, в настоящее время можно отметить тенденцию к увеличению количества подделок. Это связано с тем, что сейчас становится всё труднее приобретать и реализовывать товары многих зарубежных брендов. Спрос на них при этом растет, поэтому не самые добросовестные селлеры прибегают к продаже реплик. Однако с 1 марта 2023 года маркетплейсы и другие игроки e-commerce обязаны отчитываться о движении маркированных товаров в системе «Честный знак». Это значит, что площадки теперь несут ответственность за торговлю подделками и нарушения правил маркировки, подчеркнул Демчук.

Ранее, 26 июня, сообщалось, что мошенники стали использовать на маркетплейсах очередную схему обмана пользователей. Об этом предупредили в МВД России. Злоумышленники взламывают личные кабинеты пользователей, оформляют заказы у фейковых продавцов и списывают таким образом средства с привязанных к чужим профилям банковских карт, рассказали правоохранители.