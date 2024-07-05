СМИ сообщили о гибели россиянки в Таиланде

Россиянка погибла в городе Паттайа в Таиланде, выпав из окна после ссоры с мужем. Об этом 4 июля сообщило издание The Thaiger со ссылкой на заявление местной полиции.

«Рядом со зданием было обнаружено тело 44-летней россиянки, упавшей с шестого этажа. <...> Свидетели и следователи выяснили, что погибшая проживала на шестом этаже и горячо поссорилась со своим мужем», — говорится в публикации.

Отмечается, что ссора между супругами произошла из-за наркотиков.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что в Турции в реке было найдено тело россиянина, который, согласно показаниям свидетелей, самостоятельно спрыгнул с 50-метровой плотины в реку.

До этого, 7 мая, издание Gazete Alanya сообщило, что 57-летний российский турист умер на отдыхе в Аланье. Он почувствовал недомогание в номере отеля, ему вызвали скорую помощь, но в больнице мужчина скончался. Турецкие правоохранители приступили к расследованию смерти россиянина.