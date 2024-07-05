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Финляндия намерена ужесточить правила въезда в страну с 1 сентября
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На Украине сообщили о повреждении газовой инфраструктуры в Полтавской области
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Путин рассказал об отношениях России и Турции
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Reuters узнало об отправке главы «Моссада» в Катар для переговоров по Газе
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Киевской области
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Российские бойцы подавили минометный расчет ВСУ на артемовском направлении
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Горевшее два дня назад здание в Саранске обрушилось
Общество
В Дагестане суд арестовал на два месяца трех задержанных за подготовку теракта
Общество
Жители Кургана рассказали об отказе администрации делать ремонт после паводков
Мир
СМИ сообщили о пригодности реки Сены для соревнований на ОИ-2024 в Париже

Машина сгорела в результате ДТП на МКАДе

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