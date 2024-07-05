Министерство обороны России 5 июля сообщило о новых подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, рискующих своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве отметили, что младший сержант Сергей Тарасюк, действуя на важном тактическом направлении, проводил воздушную разведку местности и поиск мест расположения живой силы и техники украинских националистов. Находясь на наблюдательном посту и управляя беспилотником коптерного типа, российский военнослужащий выявил перемещение диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до отделения.

Передав на командный пункт информацию о ее местонахождении, он корректировал работу артиллерийских подразделений ВС РФ, фиксируя на видео огневое поражение противника. В результате удара российской артиллерии была сорвана попытка ВСУ зайти в тыл обороняющимся подразделениям и уничтожено семь украинских боевиков.

В Минобороны также отметили заслуги гвардии прапорщика Владимира Кузнецова, который в составе парашютно-десантного взвода выполнял боевую задачу по отражению атак боевиков ВСУ и недопущению прорыва противника на участке ответственности подразделения.

Находясь под минометным обстрелом, подразделение ВС РФ закрепилось на огневом рубеже. Десантники оборудовали позиции и установили минные заграждения на опасных подступах, что значительно затруднило продвижение украинских боевиков. В ходе отражения атак штурмовых групп ВСУ Кузнецов наблюдал за обстановкой и руководил действиями подразделения, своевременно отдавая приказы на поражения бронетехники, живой силы противника и о смене позиций.

В ведомстве подчеркнули, что в бою гвардии прапорщик лично уничтожил троих боевиков ВСУ. В результате слаженных действий российские десантники отразили три атаки противника и нанесли ему существенный урон, уничтожив бронемашину и до 10 человек личного состава украинской армии, не допустив прорыва в зоне ответственности своего подразделения.

Накануне, 4 июля, стало известно, что житель Уржумского района Кировской области, несущий военную службу в зоне спецоперации, в одиночку развернул полевой госпиталь, спас 80 человек и перегнал подбитый российский танк. Он выполнял боевые задачи в районе Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР), действуя при этом под непрерывными обстрелами ВСУ и атаками беспилотников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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