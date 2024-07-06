Эксперт рассказал об особенностях формирования бюджета

Бюджет — это планирование доходов и расходов на определенный период или даже на реализацию той или иной цели, отметил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. Он рассказал «Известиям» об особенностях формирования бюджета.

Эксперт уточнил, что управление личными или семейными финансами включает в себя составление бюджета, который учитывает все расходы и доходы, а не только зарплату.

«Чтобы сформировать бюджет, следует начать с записи всех источников дохода, таких как зарплата, проценты по депозитам, дивиденды по облигациям, акциям, платежи за сдачу в аренду, продажу излишнего имущества и тому подобное. Затем нужно учесть все расходы, как фиксированные — постоянные, так и переменные. Фиксированные расходы включают оплату жилья, коммунальные платежи, платежи по кредитам и прочие обязательные расходы. Переменные расходы могут включать продукты питания, развлечения, покупку одежды и т.д. Важно помнить о неожиданных расходах и резервировать средства даже на непредвиденные и чрезвычайные ситуации», — объяснил Мехтиев.

В случае если расходы превышают доходы, следует принять меры по реструктуризации — оптимизации бюджета. По словам эксперта, нужно сравнить расходы с изначальным планом. Затем необходимо составить список приоритетов, чтобы понять, на что можно временно сократить расходы.

«Цель — попытаться найти расходы, которые можно сократить или вообще исключить. Это может быть как сокращение тех самых «переменных» расходов, так и сокращение использования кредитов в будущем, или пересмотр — реструктуризация — текущих финансовых обязательств. Кредиторы заинтересованы в том, чтобы по долгам платили, но не любой ценой. Поэтому, планируя разговор с банком про реструктуризацию, надо проанализировать можно ли доказать сокращение доходов не «красными» словами, а документами.

Если расходы всё равно больше доходов даже после их сокращения, тогда можно рассмотреть возможность дополнительного заработка или дохода.

«Временная подработка, продажа чего-то не самого нужного, варианты бывают самые неожиданные, но, если нет возможности закрыть «кассовый» разрыв за счет сокращения расходов или роста доходов, то делаем шаг четвертый — используем финансовую «подушку», — сказал Мехтиев.

Ранее, 11 апреля, финансовый эксперт, руководитель сервиса «ФинЗдоровье» Анна Деньгина назвала пять шагов к финансовому счастью в семье, которые помогут, если двигаться в сторону финансово-бюджетного компромисса. По ее словам, не стоит ссориться из-за денег, нужно уметь решать конфликты, вместе двигаться к целям, управлять рисками, формировать культуру и передавать ее детям.