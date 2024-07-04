Жителей Биробиджана предупредили о взрывах

В окрестностях Биробиджана в четверг, 4 июля, проведут буровзрывные работы. Их организует компания «Передвижная механизированная колонна «Биробиджанводстрой» в карьере строительного камня месторождения «Биробиджанское».

ИА EAOMedia уточняет, что месторождение расположено в 7 км от Биробиджана. Власти города попросили его жителей и гостей сохранять спокойствие.

В предыдущий раз жителей областной столицы предупреждали о буровзрывных работах 31 мая. Они проводились на том же месте, в карьере строительного камня в нескольких километрах от Биробиджана.