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Премьер Грузии заявил о приверженности страны укреплению отношений с США

Кобахидзе: Грузия подтверждает приверженность укреплению отношений с США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Георгий Бекаури
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Грузинское руководство подтверждает приверженность Грузии укреплению стратегического партнерства, дружбы и сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Он поздравил американских партнеров с Днем независимости США.

«Отмечая этот день, мы подтверждаем нашу приверженность укреплению стратегического партнерства Грузии и США и дальнейшему укреплению связей дружбы и сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами», — написал грузинский премьер в соцсети Х (бывш. Twitter).

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США 6 июня ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения. Рестрикции были введены из-за принятия в стране закона об иностранных агентах. Комментируя это, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в Грузии никто не боится американских санкций.

Кобахидзе, в свою очередь, заявил, что санкции США против Грузии оскорбительны и не соответствуют духу партнерства. Он выразил надежду, что со временем это будет пересмотрено, поскольку в интересах Грузии углублять отношения с США и Евросоюзом.

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