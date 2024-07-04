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Суд оштрафовал юмориста Шаца за отсутствие плашки иноагента

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал юмориста Михаила Шаца (признан иноагентом в РФ) за отсутствие соответствующей маркировки в видео на YouTube, сообщила 4 июля объединенная пресс-служба судов города.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей.

Уточняется, что 21 декабря 2023 года на YouTube юморист распространил информацию без указания на то, что материал произведен иноагентом.

«Такими действиями Шац нарушил права и свободы людей на получение достоверной информации», — пояснили там.

Минюст РФ внес Шаца в реестр иноагентов в сентябре 2022 года.

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Ранее, 1 июля, Таганский районный суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, признан иноагентом в РФ и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Основанием послужило отсутствие плашки иноагента в его материалах.

В декабре 2023 года в отношении Акунина было возбуждено уголовное дело. Писателя подозревают в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. В начале февраля 2024 года Басманный суд Москвы заочно его арестовал. Писатель был объявлен в международный розыск.

В оправдании и поддержке экстремистских действий также был уличен топ-менеджер ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Он называл преступников, организующих диверсии и акты саботажа, смелыми людьми.

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