Дело возбуждено после обнаружения тела четырехмесячной девочки в Петербурге

Уголовное дело возбуждено после обнаружения четырехмесячной девочки мертвой в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба главного управления (ГУ) МВД по городу и Ленинградской области.

Как уточняется, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ). В ведомстве подтвердили, что была задержана мать найденного мертвым ребенка.

Источник «Известий» 2 июля сообщал, что четырехмесячную девочку нашли мертвой в квартире на улице Антонова-Овсеенко в Санкт-Петербурге. По его словам, ребенок остался без присмотра более чем на два часа. Следов насильственной смерти зафиксировано не было. Прибывшие на место полицейские задержали родителей девочки.

В отношении 30-летней матери ребенка составили протокол по статье о потреблении наркотических средств, а в отношении отца — протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.