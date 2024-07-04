Труп мужчины обнаружили на детской площадке в Петербурге

Мертвого мужчину обнаружили на детской площадке в парке Есенина в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «78» в четверг, 4 июля.

Тело без признаков жизни обнаружила местная жительница днем ранее. Она сразу же позвонила по номеру «112».

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что умершему на вид 45 лет. Он был одет в синие джинсы, футболку, кофту с капюшоном и белые кроссовки.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Погибшего отправили в морг. Все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.