В Подмосковье за неделю выявили более 700 вандальных надписей

Более 700 незаконных граффити и объявлений выявили в Московской области за неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

За состоянием фасадов многоквартирных домов инспекторы ведомства следят при помощи камер системы «Безопасный регион» и «умных» автомобилей. Так, за неделю камеры обнаружили свыше 560 вандальных объявлений, а мобильные комплексы с искусственным интеллектом — почти 170.

По информации интернет-издания «Подмосковье сегодня», работа по устранению граффити и посторонних объявлений уже началась.