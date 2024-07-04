Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил, что план РФ по Украине позволит немедленно прекратить боевые действия
Политика
Политолог заявил о повторении Арменией пути Украины
Новости компаний
В России начали маркировать созданную ИИ рекламу
Пресс-релизы
В МИЦ «Известия» МЧС России расскажет о правилах безопасности на воде
Общество
Защита генерала Попова подала заявление о госизмене
Общество
Подаренные Путину олени освоились в вотчине Деда Мороза
Политика
В Госдуме усомнились в праве Зеленского вести переговоры от лица Украины
Экономика
Эксперт оценила рост доходов от приватизации в России
Экономика
Тунисский бизнес заинтересовался расширением импорта зерновых из России
Новости компаний
В «Мегафоне» рассказали о результатах работы голосового помощника
Пресс-релизы
Во Вьетнаме состоялась первая выездная сессия Восточного экономического форума
Мир
На Украине назвали число ежедневно пытающихся покинуть страну уклонистов
Мир
МАГАТЭ проинформировано о восьми пострадавших работниках ЗАЭС после атаки ВСУ
Мир
Гросси назвал атаку на ЗАЭС 3 июля подрывом нескольких столпов ядерной безопасности
Мир
Страны ШОС договорились объявить 2025-й Годом устойчивого развития
Политика
Кремль подтвердил визит Моди в Россию 8–9 июля
Туризм
Эксперты назвали семь регионов России для активного туризма

В сервисе VK для сбора и анализа ошибок Tracer появился генеративный ИИ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сервисе VK Tracer появился генеративный искусственный интеллект (ИИ), который анализирует сбои и проблемы в приложениях и предлагает пути их решения. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба компании.

«Новый инструмент позволит разработчикам быстрее и эффективнее выявлять причины ошибок и находить пути их устранения. В итоге сокращается время на каждом из этапов разработки приложений — от тестирования до выпуска в продакшен», — говорится в сообщении пресс-службы VK.

Как указано, генеративный ИИ анализирует детальный отчет о сбое и определяет возможные его причины. Выбрав наиболее вероятную, нейросеть генерирует конкретные советы по устранению ошибки. Искусственный интеллект учитывает специфику приложения, поэтому он способен давать рекомендации, которые адаптированны к конкретным условиям и потребностям разработчиков.

Tracer был разработан командой ОК.TECH, позднее его внедрили в большинство продуктов VK. Сервис является бесплатным.

Пусковая «Платформа»: в России запустили аналог YouTube
Сервис будет ограничивать контент с нарушениями российских законов

24 июня компания VK начала прием заявок на цифровые гранты в размере до 1 млн рублей, которые смогут получить блогеры, музеи, театры, выставочные залы, порталы, арт-пространства и другие учреждения из сферы культуры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024