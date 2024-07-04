В сервисе VK для сбора и анализа ошибок Tracer появился генеративный ИИ

В сервисе VK Tracer появился генеративный искусственный интеллект (ИИ), который анализирует сбои и проблемы в приложениях и предлагает пути их решения. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба компании.

«Новый инструмент позволит разработчикам быстрее и эффективнее выявлять причины ошибок и находить пути их устранения. В итоге сокращается время на каждом из этапов разработки приложений — от тестирования до выпуска в продакшен», — говорится в сообщении пресс-службы VK.

Как указано, генеративный ИИ анализирует детальный отчет о сбое и определяет возможные его причины. Выбрав наиболее вероятную, нейросеть генерирует конкретные советы по устранению ошибки. Искусственный интеллект учитывает специфику приложения, поэтому он способен давать рекомендации, которые адаптированны к конкретным условиям и потребностям разработчиков.

Tracer был разработан командой ОК.TECH, позднее его внедрили в большинство продуктов VK. Сервис является бесплатным.

24 июня компания VK начала прием заявок на цифровые гранты в размере до 1 млн рублей, которые смогут получить блогеры, музеи, театры, выставочные залы, порталы, арт-пространства и другие учреждения из сферы культуры.