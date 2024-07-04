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Подведены итоги конкурса грантов для НКО от «Столото»

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Фото: Freepik
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Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» подвел итоги первого в 2024 году этапа конкурса грантов для некоммерческих организаций, рассказали в пресс-службе компании.

Совет по благотворительной деятельности «Столото» выбрал четырех победителей, которые получат гранты в размере 500 тыс. рублей на реализацию своих благотворительных проектов.

Среди победителей этого года оказались благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» (Москва), благотворительный фонд «Доброе влияние» (Иркутская область), благотворительный фонд «Путевка в жизнь» (Саратовская область) и Арзамасский дом социального обслуживания для детей «Маяк»" (Арзамас).

Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» выиграл грант на издание 45 полисенсорных комплектов книг из серии «Атлас восприятия иллюстраций». Благотворительный фонд «Доброе влияние» получил грант на реализацию проекта «Теплица изобилия» для одиноких пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благотворительный фонд «Путевка в жизнь» направит средства гранта на реализацию проекта «Второй дом», который позволит их подопечным получать дополнительное профессиональное образование. А Арзамасский дом социального обслуживания для детей «Маяк» выиграл грант на финансирование строительства инклюзивной спортивной площадки.

«В рамках первого в 2024 году этапа конкурса грантов мы получили 144 заявки. Выбрать победителей было непросто, поскольку среди присланных заявок было много важных и социально значимых проектов. Традиционно средства в рамках конкурса грантов распределяются между несколькими проектами разной направленности, и в этот раз поддержку от „Столото“ получили проекты как для детей, оставшихся без попечения родителей, так и для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. „Столото“ планирует продолжать проведение конкурса грантов, чтобы оказать помощь и содействие как можно большему количеству благотворительных проектов», — отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital Оксана Тубман.

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