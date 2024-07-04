Представители более 70 регионов примут участие в фестивале «Вкусы России» на ВДНХ

На ВДНХ с 6 по 14 июля пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России». Он станет частью масштабного проекта «Лето в Москве», сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках фестиваля откроется ярмарка с фермерскими товарами из разных уголков страны. «Свою продукцию на фестивале представят свыше 300 производителей более чем из 70 регионов. Они привезут башкирский и якутский мед, угличский и алтайский сыр, карельскую форель, дагестанский абрикосовый нектар, томское кедровое молоко, татарские сладости и многое другое. Ассортимент ярмарки будет меняться, чтобы гости могли познакомиться с разнообразием отечественных продуктов», — рассказала Сергунина.

Фестивальная площадка разместится у арки главного входа ВДНХ. Здесь же откроют фотовыставку, посвященную национальному гастрономическому конкурсу «Вкусы России».

В центральной части расположится ресторанный дворик, где повара приготовят национальные угощения. В меню — алтайская закуска из маринованных патиссонов, угличский плов с перепелкой, балкарские блины (хычины), дагестанский кебаб из баранины, лепешки с камчатским папоротником и мурманский десерт «Морошковые облака».

Кроме того, гостей приглашают в монопродуктовые кафе. В них можно будет попробовать пельмени, приготовленные по разным рецептам, ароматную выпечку, стейки от российских производителей.

Также жители столицы смогут принять участие в кулинарных мастер-классах, во время которых шеф-повара научат готовить различные традиционные блюда — от удмуртских пирожков (перепечей) до серпуховских битков. В школе начинающего фермера предложат раскрасить тематические картинки и присоединиться к настольным играм, а в зеленом баре — приготовить коктейли из региональных продуктов.

Кроме того, в программе фестиваля — музыкальные и танцевальными номера. На сцене выступят коллективы из Ямало-Ненецкого автономного округа, Адыгеи, Башкирии, Волгоградской, Тамбовской и Московской областей.

Мероприятие организуют Министерство сельского хозяйства РФ и правительство Москвы.