Телефонные аферисты за месяц выманили у москвича почти 60 млн рублей

За месяц неизвестные злоумышленники выманили по телефону у москвича почти 60 млн рублей, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Москвы.

«Мошенники позвонили пострадавшему с помощью мессенджера, в том числе по видеосвязи, представились сначала коллегой по работе, а затем правоохранителями и сотрудниками финмониторинга, ввели мужчину в заблуждение, сообщив ложную информацию о том, что якобы от его имени совершаются мошеннические операции», — отметили в надзорном органе 30 июня.

Потерпевшему сказали перевести деньги на другие счета, чтобы пресечь незаконные действия. Злоумышленники пообещали, что деньги вернутся мужчине.

В итоге с 31 мая по 28 июня пострадавший перевел на указанные аферистами счета свыше 59,9 млн рублей. Среди этих денег были и кредиты, и взятые у знакомых в долг деньги.

В течение этого времени мошенники ежедневно были на связи с мужчиной, инструктировали его, вызывали такси до кредитных учреждений и банкоматов, где он по указанию злоумышленников снимал деньги либо переводил их на мошеннические счета.

Сейчас прокуратура контролирует ход установления лиц, причастных к преступным действиям.

В конце июня полицейские задержали двух жителей Санкт-Петербурга, которые подозреваются в совершении восьми эпизодов мошенничеств. Они действовали с марта 2023 года по январь 2024-го, за это время им удалось обмануть восемь петербуржцев. Сумма ущерба составила 499 тыс. рублей.