КамАЗ проиндексирует тарифы и оклады работников

С 1 июля текущего года тарифы и оклады работников ПАО «КамАЗ» проиндексируют на 5,2%. Соответствующее решение принял гендиректор челнинского автогиганта Сергей Когогин совместно с профсоюзным комитетом в целях повышения заработной платы и социальной защищенности сотрудников, объявил автопроизводитель в понедельник в соцсетях.

В компании также рассказали, что с этого дня на производстве начнет меняться система оплаты труда: доля ее фиксированной части (оклада) вырастет с 30% от зарплаты до 70%. Пропорционально сократится переменная часть зарплаты (надбавки и премии).

«Руководство компании считает первостепенно важным обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда сотрудников, плановую реализацию и расширение мер социальной поддержки», — подчеркнули на «КамАЗе».

1 июля прошлого года КамАЗ проиндексировал тарифы и оклады на 10%. В 2022 году КамАЗ дважды проиндексировал заработную плату работников: в октябре — на 4 % и в мае — на 5,2 %.

31 июня сообщалось, что за первый месяц лета семь автобрендов, официально представленных на российском авторынке, поменяли цены на машины. К примеру, компания Changan увеличила стоимость трех своих кроссоверов на 50–100 тыс. рублей, а АвтоВАЗ поднял цены на седаны и хетчбэки Lada Granta в двух версиях на 30–50 тыс. рублей.