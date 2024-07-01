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Польша ввела ограничения на въезд для дальнобойщиков с Украины

ГТС Украины: Польша ограничила пересечение границы для украинских дальнобойщиков
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Фото: Global Look Press
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Руководство Польши ввело ограничения на въезд в страну и выезд из нее для украинских дальнобойщиков, не имеющих разрешения на международные грузовые перевозки. Об этом 1 июля сообщается в Telegram-канале государственной таможенной службы Украины.

Уточняется, что ограничения действуют с 00:00 1 июля. Под разрешением имеются в виду документы Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), позволяющие перевозчику на определенный период беспрепятственно осуществлять свою деятельность среди стран — участниц ЕКМТ.

«Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме», — добавили в ведомстве.

При этом в сообщении не говорится, с чем связано такое решение Варшавы.

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Евросоюз (ЕС) летом 2022 года разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны объединения без соответствующего документа. 20 июня текущего года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале, что действие «транспортного безвиза» продлено на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года. Кроме того, в 2022-м ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны альянса беспошлинно.

На фоне предоставленных Киеву льгот с ноября прошлого года в Польше проходили протесты фермеров. Кроме того, польские аграрии вместе с перевозчиками систематически блокировали дороги в стране и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Они требовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины, а также добивались выхода страны из программы Европейского союза «Зеленый курс», которая касается достижения в странах альянса к 2050 году углеродной нейтральности.

Все КПП на границе Украины и Польши были разблокированы 29 апреля после многомесячной блокады. При этом проезд на польскую территорию грузовиков, перевозящих украинское зерно, был по-прежнему ограничен.

В следующем месяце протесты продолжились. 13 мая аграрии объявили голодовку в здании парламента Польши до тех пор, пока с ними не встретится премьер-министр Дональд Туск. В тот же день замглавы минсельхоза Польши Михаил Колодзейчак заявлял, что все акции протеста фермеров, направленные на решение проблем, уже закончились.

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