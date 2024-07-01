На Украине сообщили о задержании якобы готовившей захват здания рады группы людей

Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале 1 июля опубликовала сообщение, в котором сообщается о задержании группы, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание Верховной рады.

«Служба безопасности разоблачила группу общественных активистов, которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года <…> Под видом проведения так называемого вече злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать ее работу», — отмечается в сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, группу возглавлял соучредитель одной из общественных организаций, а провокации готовились якобы под видом мирного собрания.

В помещениях, которые имели отношения к задержанным, силовики провели обыски. Там найдены оружие, боеприпасы, гаджеты, компьютерная техника. Также якобы обнаружены черновики с доказательствами преступных действий.

Задержанным объявили о подозрении и арестовали.

В середине июня сообщалось, что жительница Львовской области на западе Украины передала СБУ данные на своего супруга-военного, который якобы сотрудничал с Россией по заданию российских спецслужб.

В госизмене регулярно обвиняют и самих сотрудников СБУ. Так, 7 февраля, президент страны Владимир Зеленский назначил нового главу службы безопасности, генерал-майора Василия Малюка. Это произошло в связи с тем, что занимавший эту должность ранее Иван Баканов был отстранен за многочисленные факты госизмены со стороны подчиненных его ведомства.