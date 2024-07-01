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С 1 июля россиянам за нарушение антитеррористической защиты грозит 7 лет тюрьмы

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В России с 1 июля действует уголовная ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов после неоднократных административных взысканий за аналогичные проступки. Соответствующий федеральный закон был опубликован 31 июля прошлого года.

Документом вносятся изменения в ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Согласно закону, уголовная ответственность наступает в том случае, если человек ранее подвергался административному наказанию за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или препятствовал обеспечению требований два и более раз в течение 180 дней.

Если подобные действия привели к тяжкому вреду здоровья или ущербу более чем на 1 млн рублей, то грозит штраф до 80 тыс. рублей, а также ограничение или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности. Если же нарушения повлекли за собой смерть одного человека, то наказанием станет лишение свободы на срок до пяти лет, если двух и более лиц — до семи лет лишения свободы.

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Ранее, 23 мая, генпрокурор России Игорь Краснов на коллегии ведомства сообщил о сохранении террористической угрозы в России. Он напомнил, что в этом году произошел целый ряд атак, унесших жизни сотен мирных людей.

В апреле председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов системы государственного материального резерва. Они предполагают защиту объектов от беспилотных летательных аппаратов.

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