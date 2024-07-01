Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия стала председателем Совета ЕС до конца 2024 года
Мир
Летчикам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы
Общество
Минобороны в июне подало 23 иска к Военно-строительной компании
Мир
Партия Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре выборов во Франции
Мир
Депутат рады предрек новый майдан из-за проблем с электричеством на Украине
Мир
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсонской области
Армия
Сальдо сообщил об отбитых попытках ВСУ прорваться на левый берег Днепра
Общество
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
Мир
Журналистам «Известий» отказали в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне
Мир
В США предупредили об угрозе обороноспособности из-за увеличения госдолга
Армия
Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета ракет ATACMS
Мир
Столтенберг заявил о поддержке США Украины при любом президенте
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +33 градусов жары без осадков 1 июля
Мир
Экс-министр благосостояния Латвии Петравича раскритиковала закон об однополых браках
Мир
Маск заявил о влиянии когнитивных проблем Байдена на сплоченность американцев
Общество
ФАС согласовала цену на первый отечественный препарат для лечения сахарного диабета
Происшествия
В Хабаровске задержали местную жительницу с 50 кг черной икры

Собянин рассказал о построенных за 12 лет в Новой Москве дорогах

0
Фото: t.me/mos_sobyanin
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За 12 последних лет, в течение которых в состав Москвы входит Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), там было построено почти 390 км новых дорог. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«До строительства жилья, социальных, торговых и промышленных объектов нужно было в первую очередь увеличить пропускную способность магистралей, улучшить транспортную доступность для жителей, повысить качество дорожного покрытия и безопасность движения», — пояснил он.

В частности, с 2012 года было реконструировано Калужское шоссе и 13 км Варшавского, проложено несколько крупных магистралей, в том числе три из пяти участков дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и трасса Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево. Была создана улично-дорожная сеть на территории административно-делового центра в Коммунарке и участок ЦКАД.

В этом году в ТиНАО планируется возвести 45 км дорог, подчеркнул Собянин.

Он также рассказал об изменениях в сфере пассажирского транспорта в округах. Так, с 2016 года введены в эксплуатацию 10 станций метро на Сокольнической и Солнцевской линиях. «Строим Троицкую линию и станцию «Потапово» Сокольнической. Всего до конца года планируем завершить работы на пяти станциях на территории новых округов», — отметил мэр.

Собянин напомнил, что в 2019 году в состав МЦД-2 вошла станция Щербинка, а в 2020-м — Остафьево. В 2023 году запустили МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». Количество автобусных маршрутов увеличилось на 82% — с 95 до 173. В 2019 году открыли транспортный хаб «Саларьево», в его состав вошел международный автовокзал, которым ежедневно пользуются около 3 тыс. человек. Еще два года назад открылся первый в России электробусный парк.

В ТиНАО, по словам градоначальника, также обновляют системы жизнеобеспечения. С 2012 года специалисты модернизировали девять электроподстанций; ввели в эксплуатацию крупнейшую подстанцию на территории округов — «Хованскую», построили почти 200 км системообразующих газопроводов, запустили два крупных газорегуляторных пункта, построили и реконструировали 11 очистных сооружений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024