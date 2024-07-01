Собянин рассказал о построенных за 12 лет в Новой Москве дорогах

За 12 последних лет, в течение которых в состав Москвы входит Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), там было построено почти 390 км новых дорог. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«До строительства жилья, социальных, торговых и промышленных объектов нужно было в первую очередь увеличить пропускную способность магистралей, улучшить транспортную доступность для жителей, повысить качество дорожного покрытия и безопасность движения», — пояснил он.

В частности, с 2012 года было реконструировано Калужское шоссе и 13 км Варшавского, проложено несколько крупных магистралей, в том числе три из пяти участков дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и трасса Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево. Была создана улично-дорожная сеть на территории административно-делового центра в Коммунарке и участок ЦКАД.

В этом году в ТиНАО планируется возвести 45 км дорог, подчеркнул Собянин.

Он также рассказал об изменениях в сфере пассажирского транспорта в округах. Так, с 2016 года введены в эксплуатацию 10 станций метро на Сокольнической и Солнцевской линиях. «Строим Троицкую линию и станцию «Потапово» Сокольнической. Всего до конца года планируем завершить работы на пяти станциях на территории новых округов», — отметил мэр.

Собянин напомнил, что в 2019 году в состав МЦД-2 вошла станция Щербинка, а в 2020-м — Остафьево. В 2023 году запустили МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». Количество автобусных маршрутов увеличилось на 82% — с 95 до 173. В 2019 году открыли транспортный хаб «Саларьево», в его состав вошел международный автовокзал, которым ежедневно пользуются около 3 тыс. человек. Еще два года назад открылся первый в России электробусный парк.

В ТиНАО, по словам градоначальника, также обновляют системы жизнеобеспечения. С 2012 года специалисты модернизировали девять электроподстанций; ввели в эксплуатацию крупнейшую подстанцию на территории округов — «Хованскую», построили почти 200 км системообразующих газопроводов, запустили два крупных газорегуляторных пункта, построили и реконструировали 11 очистных сооружений.