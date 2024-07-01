ФАС согласовала цену на первый отечественный препарат для лечения сахарного диабета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на препарат «Ликринта» для лечения сахарного диабета. Это первый отечественный дженерик в рамках МНН «Линаглиптин», сообщили 1 июля в пресс-службе антимонопольного органа.

«Согласованная цена на него снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат «Тражента» на 9%», — пояснили в ведомстве.

Цена за упаковку отечественного дженерика из 30 таблеток в дозировке 5 мг согласована на уровне 1360 рублей. Стоимость аналогичной дозировки референтного препарата зарегистрирована на уровне 1501 рубль.

Согласование ФАС цены на первый отечественный дженерик для лечения сахарного диабета повысит доступность таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат. В медорганизациях его предоставят пациентам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

В конце марта в Минпромторге сообщили, что препарат от диабета «Фиасп» производства Novo Nordisk регулярно поставляется в Россию. В январе в страну поступило более 90 тыс. упаковок препарата. Также у оригинального лекарства есть российские биоаналоги.

11 марта в Минздраве сообщили, что ситуация на фармацевтическом рынке России остается стабильной, а дефицита медизделий, влияющих на качество медпомощи, нет. При выявлении риска снижения обеспеченности и объемов выпуска в гражданский оборот лекарств информация направляется в Минпромторг России для принятия мер.