CNN узнал о призывах семьи Байдена к нему не выходить из президентской гонки

Семья президента США Джо Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на дебатах, сообщил 30 июня американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, близкие президента убеждают его продолжить борьбу и выражают ему однозначную поддержку на семейном собрании в загородной резиденции Кемп-Дэвид.

«Семья, явно разочарованная командой, которая готовила президента Байдена перед его тревожными дебатами с бывшим президентом [США] Дональдом Трампом, обсуждала, следует ли уволить кого-либо из главных советников Байдена и следует ли внести изменения в штатное расписание кампании», — отметил один из источников.

Ранее, 29 июня, газета The New York Times указала на то, что повлиять на окончательное решение Байдена об участии в президентских выборах может его жена Джилл Байден. Согласно данным издания, ни один из Байденов «не хочет, чтобы история долгой политической карьеры президента <…> закончилась на сцене в Атланте».

Дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня в Атланте. Телеканал CNN отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Телеканал NBC назвал выступление Байдена на дебатах коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу. По мнению журналистов, у американского лидера были проблемы с речью, а в моменты молчания он смотрел куда-то вдаль, нападения Трампа часто оставлял без ответа и должного внимания.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории Америки, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.