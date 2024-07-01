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Захарова сочла неонацизмом отказ «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО
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Происшествия
Власти Белгорода сообщили об отключениях электричества в ряде районов
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На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсонской области
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Сальдо сообщил об отбитых попытках ВСУ прорваться на левый берег Днепра
Общество
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
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Журналистам «Известий» отказали в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне
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В Словакии заявили о скором возвращении Фицо к исполнению обязанностей
Армия
Марочко сообщил об уничтожении более 34 тыс. солдат ВСУ и наемников на рубежах ЛНР
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Столтенберг заявил о поддержке США Украины при любом президенте
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Синоптики пообещали москвичам до +33 градусов жары без осадков 1 июля
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Экс-министр благосостояния Латвии Петравича раскритиковала закон об однополых браках
Политика
Вызовет много вопросов. Политолог оценила вероятность замены Байдена на выборах
Общество
Иностранные гости «Алых парусов» восхитились праздником выпускников
Происшествия
В Хабаровске задержали местную жительницу с 50 кг черной икры

УФСБ России по ДНР обнаружены и перехвачены 95 украинских беспилотников

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