Выставку трофейной техники в Москве за время ее работы с 1 мая по 30 июня посетили свыше 1,3 млн человек, сообщает 1 июля пресс-служба Минобороны России.

Выставка проходила у музея Победы на Поклонной горе. Теперь выставочная экспозиция будет развернута в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил (ВС) РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке.

«По окончании Международного военно-технического форума «Армия-2024» планируется перевезти экспозицию в Санкт-Петербург, где с ней смогут ознакомиться жители и гости города», — добавили в военном ведомстве.

На выставке на Поклонной горе были продемонстрированы 33 образца военной техники производства США, Великобритании, Франции, Швеции, Австрии, Австралии, Финляндии, Турции, Чехии и Украины. Как отметили в министерстве, больше всего посетителей заинтересовали немецкий танк Leopard 2А6, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, а также американский танк Abrams M1A1, которые доставили с авдеевского направления.

Научные сотрудники музеев Минобороны, курсанты военных вузов, а также участники спецоперации провели более 450 экскурсий для личного состава ВС России, образовательных организаций военного ведомства, сотрудников МИД РФ, представителей общественных и политических движений. Кроме того, 48 экскурсий было проведено для иностранных делегаций.

Выставка трофейной техники открылась 1 мая. Журналист немецкого канала Welt Кристоф Ваннер 3 мая отметил, что ее уже посетило огромное количество людей. Они с гордостью говорили о захвате немецкого танка Leopard 2, указал репортер.

Как 6 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выставка трофейной техники НАТО в Москве пользуется популярностью. Он подчеркнул, что граждане поддерживают подобные мероприятия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.