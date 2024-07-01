Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Финляндии заявил о возможности главы КНР завершить конфликт на Украине
Армия
Боец ВСУ выжил и сдался после попытки сослуживца застрелить его
Происшествия
В Никитовском районе Горловки были частично обесточены четыре поселка
Армия
Силы ПВО уничтожили 10 БПЛА над Брянской, Белгородской и Московской областями
Общество
Федерация бокса обратилась в прокуратуру из-за оскорблений бойца Рзаева
Мир
«Сбер» планирует запустить прием платежей по QR и в других странах, помимо Турции
Мир
НАТО возглавит координацию военной помощи Украине и обучение ее военных
Происшествия
Женщина погибла в результате пожара в Иркутске
Мир
Советник президента Сирии попала в реанимацию после ДТП
Мир
На верфи в Германии произошел крупный пожар
Происшествия
После удара ВСУ были обесточены два относящихся к Горловке поселка
Общество
Муфтият Дагестана заявил об отсутствии оснований для общего запрета никаба
Мир
Клиенты «Сбера» могут переводить деньги более чем в 30 стран
Происшествия
Стрельба произошла около гипермаркета в Тюмени
Спорт
Сборная Турции обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал Евро-2024
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Армия
Военные ВС РФ нанесли ОТРК «Искандер» удар по аэродрому ВСУ в Полтаве
Сюжет:

Более 1,3 млн человек посетили выставку трофейной техники в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выставку трофейной техники в Москве за время ее работы с 1 мая по 30 июня посетили свыше 1,3 млн человек, сообщает 1 июля пресс-служба Минобороны России.

Выставка проходила у музея Победы на Поклонной горе. Теперь выставочная экспозиция будет развернута в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил (ВС) РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке.

«По окончании Международного военно-технического форума «Армия-2024» планируется перевезти экспозицию в Санкт-Петербург, где с ней смогут ознакомиться жители и гости города», — добавили в военном ведомстве.

На выставке на Поклонной горе были продемонстрированы 33 образца военной техники производства США, Великобритании, Франции, Швеции, Австрии, Австралии, Финляндии, Турции, Чехии и Украины. Как отметили в министерстве, больше всего посетителей заинтересовали немецкий танк Leopard 2А6, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, а также американский танк Abrams M1A1, которые доставили с авдеевского направления.

Научные сотрудники музеев Минобороны, курсанты военных вузов, а также участники спецоперации провели более 450 экскурсий для личного состава ВС России, образовательных организаций военного ведомства, сотрудников МИД РФ, представителей общественных и политических движений. Кроме того, 48 экскурсий было проведено для иностранных делегаций.

Вышли из боя: какую трофейную технику покажут на Поклонной горе
В одной экспозиции соединят современные немецкие «Леопарды» и полукустарные поделки украинского ВПК

Выставка трофейной техники открылась 1 мая. Журналист немецкого канала Welt Кристоф Ваннер 3 мая отметил, что ее уже посетило огромное количество людей. Они с гордостью говорили о захвате немецкого танка Leopard 2, указал репортер.

Как 6 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выставка трофейной техники НАТО в Москве пользуется популярностью. Он подчеркнул, что граждане поддерживают подобные мероприятия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024