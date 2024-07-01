Четыре человека погибли в результате ДТП в Якутии

В Якутии в результате опрокидывания автомобиля на 735-м км автодороги «Вилюй» погибли четыре человека. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха.

«Предварительно установлено, что 30 июня в 80 км от города Нюрба водитель 1983 г.р., не справившись с управлением автомобиля «ВАЗ-21063», допустил его опрокидывание. В результате ДТП водитель и трое пассажиров, 1964, 1983 и 1991 г.р., скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее, 29 июня, произошло ДТП, в котором водитель грузовика сбил четырех детей. По информации регионального минздрава, состояние двух детей оценивалось как средней степени тяжести, они срочно были транспортированы в детскую областную больницу. Третья девочка находится в крайне тяжелом нетранспортабельном состоянии, ее прооперировали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.